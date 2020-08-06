Итак, почему за полгода в Украине случилось почти 75 тысяч ДТП с полутора тысячами погибших? Основных причин, как всегда, три: ужасные водители ездят по ужасным дорогам на ужасных автомобилях...

То есть автомобильные права "за сало" у нас по-прежнему покупают как мажоры, так и все, кому не лень (попробуйте купить автоправа в тех же США: там даже миллионеру придется по чесноку сражаться с компьютером). В результате коррупции качество подготовки не только рядовых водителей, но даже таксистов и водителей маршруток-автобусов у нас падает год за годом!

Вторая причина смертельной жатвы на дорогах Украины - это жуткое техническое состояние автомобилей; прежде всего печальноизвестных потасканных БЛЯХ; да и запущенных без надлежащего РЕГУЛЯРНОГО техухода тачек так называемого среднего класса лавочников, резко обедневших сначала после мирового финансового кризиса 2008 года, а теперь окончательно сдувшихся после карантина и отчаянно экономящих не на самогоне, а на запчастях к своим авто.

Ну, и, наконец, главная причина массовых автоаварий в Украине - это катастрофическое состояние автодорог, по качеству которых мы теперь занимаем предпоследнее место в Европе и одно из самых позорных в мире! Причем все больше нашего отчаянного в гульбе народа гибнет не на колдоебинах, где особо даже на дешевой "бляхе" не разгонишься; а именно на дорогах со свежим ремонтом, правда, ремонтом, сделанным для откатов и НЕКВАЛИФИЦИРОВАННО.

ВМЕСТО ОТБОЙНИКОВ И РАЗМЕТКИ наши отремонтированные по-быстренькому автодороги украшают рекламные щиты-бигморды да разливайки для пьяниц за рулем. На Западе в так называемом "слое износа" АВТОБАНА используется повсеместно кубовидный щебень, обеспечивающий как долговечность дороги, так и качественное торможение автомобилей. У нас же используется, как правило, обычный "подколесный" щебень, ни хрена не обеспечивающий. На Западе как вяжущее вещество при строительстве дорог используется битум с кучей "умных" полимеров внутри, что позволяет дороге легко выдержать хоть жару, хоть холод, обеспечивая безопасность движения круглый год. У нас разбадяженный битум расплавляется в жару и смывается вместе со снегом. Чтобы обеспечить прочность дороги на Западе под дорожной "одеждой" укладывается максимальное количество камня, который превращает земельное полотно дороги в "крепость". У нас на камне бесстыдно экономят: потому-то в Украине и нет дорог, равных западным по качеству и безопасности. Потому то и гибнут украинцы на дорогах, как на войне. А всем власть имущим, равнодушно пролетающим над этим автомобильным побоищем на шаровых вертолетах, видно, гореть в аду...