"У нас були помилки": у Порошенка зробили відверте зізнання його президентство

Саме Київ у найважливіші моменти української історії визначав долю країни. Так було у 91-му, так було в 2004-му, коли Київ сказав "ні" фальсифікаціям.

Так було в 13-му, 14-му, коли Київ сказав "Так!" Угоді про асоціацію з ЄС, заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час виступу на Народній зустрічі з Петром Порошенком у центрі столиці, передає сайт Петра Порошенка.

"І я хочу низько вклонитися Києву і кожному киянину, який усі ці роки захищав Україну і наші цінності. І особливо сказати подяку Києву за 17-й рік, коли тут групка шатунів, загорнувшись в українські прапори, тягала гроби Києвом і кричала "Київ, вставай!". А Київ показав їм ви знаєте, як цей знак називається українською мовою. Так було у 91-му, так було в 2004-му, коли Київ сказав "ні" фальсифікаціям. Так було в 13-му, 14-му, коли Київ сказав "Так!" Угоді про асоціацію з ЄС, і "Ні!" знущанням над студентами і над демократією", – зазначила політик.

За її словами, "Київ не дасть шансу розхитувати і колотити Україну, коли наші військові так важко захищають її на фронті. І тому особлива подяка – за мудрість Києва і киян".

"Ми любимо Україну. Справжньому україноботу точно не потрібен слуга, обслуга, прислуга, бо ми самі дамо собі раду. Справжні україноботи скептично ставляться до нью-канцлерів, нью-імператорів, тому що нам потрібен Лідер. Той, який дуже чітко окреслить, куди має рухатися Україна. І ми, україноботи, станемо поряд для того, щоб важко працювати і йти цим шляхом. Саме тому 31 березня ми обиратимемо не прислугу, не обслугу, а Лідера. Верховного головнокомандувача. Головного дипломата. Поряд з яким маємо стати для того, щоб відновити Україну і йти шляхом до ЄС і НАТО", – наголосила Геращенко.

Вона сказала, що на Народній зустрічі було багато військових і наші воїни ненавидять ворога, якого маємо перемогти, щоб відновити територіальну цілісність України.

"Але ви знаєте, кого українська армія зневажає? Армія зневажає дезертирів. Тих, хто зрадив країну, зрадив присягу і втік в кущі у найскладніші моменти, коли побратими йшли відстоювати Україну. А чим військовий дезертир відрізняється від політичного дезертира? Невже ми дамо хоч один голос політичним дезертирам? Тим, які 5 років тому у найскладніші моменти втекли в політичні кущі? Які в часи Майдану поїхали відпочивати, бо в них була депресія? Їм треба було книжку почитати, вони втомилися. Потім, коли вони зайшли до парламенту і обіцяли пахати на Україну, стояти поряд, вони просто втекли в політичні кущі. Займалися собою – тому вони зараз такі гарні і красиві – поки ви всі займалися країною. Поки ми всі разом робили все для того, щоб країна жила і вистояла. Я думаю, що ми зрадимо українську армію, якщо віддамо хоча б один голос за політичних дезертирів, які сьогодні дуже багато говорять, що вони зроблять завтра. Але не можуть сказати жодного слова про те, що вони зробили сьогодні чи вчора", – сказала Геращенко.

Політик зазначила, що дуже цінує нашу "можливість говорити чесно, очі в очі". Також зізналася, що бувало, коли команда Президента помилялася за ці 5 років. Але разом з тим вона радіє, що є команда, яка має мужність визнавати помилки і вибачатись, і виправляти ці помилки.

"Скажіть мені, чи за ці дні, коли весь цей "кандидатник", цих 38 персонажів виходять і з усіх ефірів кажуть: нас не пускають на телебачення! І починають розповідати, який поганий тільки один кандидат: хоч хтось з них за ці дні вибачився перед вами за прогули в парламенті? За розпродану армію? За заключені угоди з Путіним? За те, що з ним хіхікали? За те, що сміялися з України? Коли наші хлопці стояли на фронті, вони називали Україну дівкою? Україна – не дівка! А ви маєте вибачитися за кожне слово проти українців і України", – сказала Геращенко.

Тому дуже важливо, за її словами, щоб ми 31 березня, обираючи Президента, усвідомлювали, що маємо голосувати серцем і розумом. Згадати усі зроблені справи і включити розум. Якщо були помилки – дати наказ їх виправити, посилити команду, за рахунок тих прекрасних україноботів в тому числі, які зібралися на цій площі.

"Ми сьогодні повинні усвідомити, що наступні 5 років залежать від нас. Я перконана, що Київ ніколи не голосує за ковбасу. Київ голосує за свободу, Київ голосує за велику мету – членство у ЄС і НАТО. Тому ми разом і дякуємо вам за те, що ці роки ми були разом - попри "шатуныв" і попри всіх провокаторів, які 5 років тинялися цими найкращими у світі вулицями. Слава кожному з вас! Слава Києву - і слава Україні!", – підсумувала політик.

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