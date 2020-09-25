У МЗС звинуватили Росію в ескалації конфлікту в Криму і на Донбасі

Вікторія Довгань Політика 12:00, 25.09.2020 Оновлено: 12:00, 25.09.2020

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилася через те, що Росія не допускає міжнародних правозахисних організацій до тимчасово окупованого Криму і постачає зброю на Донбас.

Як пише "Радіо Свобода", виступаючи на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН, вона зазначила, що країна-агресор таким чином намагається виправдати агресію проти України.

"Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P (обов'язок захищати. – Ред.). Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема, Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму", – сказала Джапарова.

"Не припиняються і незаконні поставки зброї та боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях знаходиться під постійним ризиком", – наголосила дипломатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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