У МЗС звинуватили Росію в ескалації конфлікту в Криму і на Донбасі

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилася через те, що Росія не допускає міжнародних правозахисних організацій до тимчасово окупованого Криму і постачає зброю на Донбас.

Як пише "Радіо Свобода", виступаючи на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН, вона зазначила, що країна-агресор таким чином намагається виправдати агресію проти України.

"Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P (обов'язок захищати. – Ред.). Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема, Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму", – сказала Джапарова.

"Не припиняються і незаконні поставки зброї та боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях знаходиться під постійним ризиком", – наголосила дипломатка.

Як повідомляв OBOZREVATEL: