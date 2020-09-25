У МЗС звинуватили Росію в ескалації конфлікту в Криму і на Донбасі
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обурилася через те, що Росія не допускає міжнародних правозахисних організацій до тимчасово окупованого Криму і постачає зброю на Донбас.
Як пише "Радіо Свобода", виступаючи на віртуальній зустрічі на полях 75-ї Генасамблеї ООН, вона зазначила, що країна-агресор таким чином намагається виправдати агресію проти України.
"Росія намагається виправдати свою агресію проти України, спотворюючи принципи R2P (обов'язок захищати. – Ред.). Російська окупаційна влада відмовляє міжнародним правозахисним спостерігачам, зокрема, Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні в доступі до Криму", – сказала Джапарова.
"Не припиняються і незаконні поставки зброї та боєприпасів на Донбас. Життя населення на окупованих територіях знаходиться під постійним ризиком", – наголосила дипломатка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський, виступаючи на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, висловився про прагнення України до миру й агресію РФ, що розв'язала війну в центрі Європи.
За його словами, окупація Криму і війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.
Глава держави наголосив, щоключові кроки для відновлення миру на Донбасі має зробити Росія, яка контролює окуповані території країни.
Перш за все, йдеться про виведення незаконних збройних формувань і озброєнь з ОРДЛО і повернення Україні контролю над державним кордоном.