У МЗС засудили втручання РФ у справи Білорусі і заговорили про санкції

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вважає неприпустимим жодне зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі. Перш за все мова йде про втручання Росії.

Так, на онлайн-брифінгу в п'ятницю, 27 серпня, Кулеба зазначив, що відомство засуджує так званий договір колективної безпеки, де Росія відіграє провідну роль.

"Хочу підкреслити, що Міністерство закордонних справ вважає неприпустимим будь-яке зовнішнє втручання в ситуацію Білорусі, вирішення тієї глибокої політичної кризи, яка охопила країну. Перш за все мова йде про втручання РФ, організації договору колективної безпеки, де Росія відіграє провідну роль", – сказав він .

Коментуючи заяву президента РФ про те, що затримання в Білорусі 33 "вагнерівців" – це спільна операція українських і американських спецслужб, міністр підкреслив, що Україна не втручалася не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі.

"Президенту Росії треба якось збалансувати це свою непристойну поведінку щодо Білорусі і показати, що не він один намагається втручатися у внутрішні справи країни. Але хочу ще раз вас запевнити, що Україна не втручалася, не втручається і не буде втручатися у внутрішні справи сусідньої Білорусі", – зазначив Кулеба.

Крім того, міністр підкреслив, що громадяни Білорусі будуть користуватися преференційним режимом при в'їзді в Україну, незважаючи на закриття кордонів.

"Громадяни Білорусі, які будуть прагнути в'їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, будуть користуватися преференційним режимом, і Державна прикордонна служба буде розглядати їх запити і буде надавати дозволи на в'їзд", – сказав глава МЗС.

Кулеба також додав, що, Україна буде ухвалювати рішення про можливе введення санкцій щодо Білорусі, якщо таке рішення піде від Європейського союзу.

"Що стосується санкцій ЄС, то ми поки що не бачили остаточно затверджених санкційних заходів, які приймає ЄС. Але ми вже приєдналися до попередньої заяви ЄС з цього приводу. Це свідчить про те, що, в цілому, ми поділяємо його політику, його підходи. Тому, коли ми побачимо списку санкцій рішення ЄС, будемо ухвалювати і свої відповідні рішення з цього питання", – додав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство закордонних справ України вперше викликало українського посла в Білорусі Ігоря Кизима до Києва, щоб провести консультації і оцінити перспективи відносин між країнами.