У МЗС відкинули можливість скасування безвізу з ЄС для України

У Євросоюзу немає підстав для перегляду безвізового режиму з Україною після скандального голосування у Верховній Раді за членів комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявила в інтерв'ю Голосу Америки перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. За її словами, Київ прислухається до думки міжнародних партнерів.

"Зараз є чітке розуміння і домашнє завдання для України на великому євроінтеграційному треку. Це пакет реформ, над яким ми працюємо щодня, зокрема боротьба з корупцією і діяльність незалежних антикорупційних органів. Майже всі відомства держави залучено до цього треку", – заявила Джапарова.

На її думку, саме тому сьогодні немає підстав для можливого перегляду безвізу.

"Є чітке розуміння, як рухатися, а також що важливо й потрібно робити. І всі ці дії координуються на найвищому рівні", – заявила дипломатка.

За її словами, за останні шість років ЄС багато інвестував як в економіку, так і в систему верховенства права в Україні. При цьому Україна поки не отримувала від представників Європейського Союзу на офіційному рівні інформацію щодо перегляду безвізової політики щодо України.

"Певні заяви, які можуть звучати, це поки заяви політичних фігур", – наголосила заступниця міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники США, країн ЄС і міжнародні експерти заявили про загрозу для безвізового режиму України з ЄС через проблемну процедуру відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

OBOZREVATEL дізнався, чи справді Україні загрожує скасування безвізового режиму і що йтиме за призначенням керівника САП.