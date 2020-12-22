У МЗС України розповіли Путіну, як він може допомогти Донбасу

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
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МЗС України відповів на слова Путіна

Російська Федерація дійсно може допомогти Донбасу, якщо припинить грубо порушувати норми міжнародного права – припинить агресію проти України, виведе свої війська і найманців з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях

Про це повідомили виданню "Гордон" в міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит. Там прокоментували слова президента РФ Володимира Путіна щодо "допомоги" тимчасово окупованим Росією територіям Донбасу, які він виголосив на щорічній пресконференції.

У МЗС підкреслили, що "допомога" РФ грубо порушує законодавство України, її суверенітет і територіальну цілісність.

У відомстві додали, що надання Росією так званої гуманітарної допомоги та інших вантажів без згоди України розглядають як грубе порушення законодавства.

Також у МЗС зазначили, що Україна залишається "відданою виконанню Мінських домовленостей і рішень лідерів країн нормандського формату".

Дипломати уточнили, що саме РФ доклала усіх зусиль до того, щоб заблокувати процес консультацій в рамках тристоронньої контактної групи і виконання домовленостей, досягнутих в нормандському форматі.

Якщо Кремль ухвалить рішення щодо припинення агресії і виведення своїх збройних формувань з території українського Донбасу, то переговорний процес може продовжитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін помилково звинуватив Україну в небажанні припинення війни на Донбасі і зазначив, що лише посилюватиме допомогу ОРДЛО. Така заява пролунала під час щорічної прес-конференції російського лідера 17 грудня.

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