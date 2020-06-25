У МЗС України розкритикували проведення "парадів" в Криму: Росія свідомо йде на ескалацію

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту російському дипломатичному відомству через "військові паради" 24 червня в анексованому Криму.

Як повідомляється на сайті МЗС, проведення цих заходів без узгодження з українською стороною розцінюється як провокація.

"Ця провокація ще раз підтверджує, що Росія свідомо йде на подальшу ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах і не бажає врегулювати проблемні питання, викликані збройною агресією з боку Російської Федерації та окупацією нею частини суверенної території України. Міністерству закордонних справ РФ передана відповідна нота протесту", – сказано в повідомленні.

У МЗС підкреслили, що це є зневагою щодо чинного законодавства України та норм міжнародного права. Зокрема, наводиться резолюція Генасамблея ООН А/Res/68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України".

Міністерство також розцінює проведення "парадів" як продовження політики Росією політики мілітаризації Криму, що несе серйозну загрозу європейській безпеці.

Крім того, в МЗС підкреслили, що демонстрація на "парадах" в окупованих Донецьку і Луганську військової техніки, зокрема, 155-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубиці 2С1 "Гвоздика", реактивних систем залпового вогню БМ- 21 "Град", зенітно-ракетних комплексів "Стріла-10", танків Т-72, БТР-80, БМП-1, є грубим порушенням зобов'язань російської сторони перед Мінськими угодами.

"Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародно-протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і вжити вичерпних заходів щодо деокупації частини суверенної території України, в тому числі вивести всі свої збройні формування, військову техніку та найманців", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що 24 червня в окупованих Росією Сімферополі, Керчі, Севастополі, а також Донецьку і Луганську провели військові паради, присвячені 75-річчю перемоги над нацистською Німеччиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня прибули всього лише сім президентів іноземних держав.