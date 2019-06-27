У МЗС розставили крапки в конфлікті Клімкіна із Зеленським

Глава МЗС України Павло Клімкін мав узгодити з президентом Володимиром Зеленським відповідь на ноту РФ щодо полонених моряків.

Таку заяву зробив Надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 27 червня.

"Президент України керує і направляє зовнішню політику... МЗС реалізує політику, якою керує президент. Протягом усіх років незалежності при отриманні від іноземної держави інформації, яка стосується національних інтересів, МЗС завжди інформує главу держави про це", –наголосив він.

"Інформування мало б супроводжуватись пропозицією щодо форми та змісту реагування і вже потім ми, дипломати, діємо згідно з узгодженим алгоритмом. Відповідних дій не було, відтак наша неузгодженість значно послаблює позиції країни у цьому важливому і чутливому питанні, так і на інших напрямках повсякденної дипломатичної діяльності", – зазначив дипломат.

Клімкін і Зеленський Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Слузі народу" відповіли міністру Клімкіну. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що той відкрито саботує процес повернення моряків.

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