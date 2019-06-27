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У МЗС розставили крапки в конфлікті Клімкіна із Зеленським

1.6тЧитати матеріал російською

Глава МЗС України Павло Клімкін мав узгодити з президентом Володимиром Зеленським відповідь на ноту РФ щодо полонених моряків.

Таку заяву зробив Надзвичайний і повноважний посол України в Італії Євген Перелигін в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 27 червня.

"Президент України керує і направляє зовнішню політику... МЗС реалізує політику, якою керує президент. Протягом усіх років незалежності при отриманні від іноземної держави інформації, яка стосується національних інтересів, МЗС завжди інформує главу держави про це", –наголосив він.

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У МЗС розставили крапки в конфлікті Клімкіна із Зеленським

"Інформування мало б супроводжуватись пропозицією щодо форми та змісту реагування і вже потім ми, дипломати, діємо згідно з узгодженим алгоритмом. Відповідних дій не було, відтак наша неузгодженість значно послаблює позиції країни у цьому важливому і чутливому питанні, так і на інших напрямках повсякденної дипломатичної діяльності", – зазначив дипломат.

Клімкін і Зеленський

Клімкін і Зеленський

Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Слузі народу" відповіли міністру Клімкіну. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що той відкрито саботує процес повернення моряків.

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Тема
обмін полоненими
Особи
Павло КлімкінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
полонені морякиМіністерство закордонних справ України
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Кстати на фото не Климкин,на туловище просто его голову приставили)))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Есть два человека, и один и второй говорят что хотят счастья стране.... Разница лишь в том, что один видит "счастье" в победе, а второй в капитуляции....
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
UaDonetsk Umka, Да уж Климкин видит в победе,поэтому и не стал вести переговоры об освобождении моряков,пущай ещё посидят)))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Никого люди не интересуют. Их используют в своих целях в предвыборной компании. Даже простому народу на моряков насрать, подтвержение этому опрос Обоза, где только 9% опрошенных волнует их судьба, а для остальных главное - выяснить кто прав, президент или министр.
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