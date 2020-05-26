Україна повинна виконати декілька вимог НАТО для того, щоб отримати план дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив заступник глави Міністерства закордонних справ Єгор Божок. Він підкреслив, що питання надання нашій країні такого плану принципово "давно узгоджене".

Водночас зараз, за його словами, союзникам "треба ухвалити тільки тактичне рішення". А Україні зі свого боку – реформувати оборонний сектор, зокрема розвідку, Міноборони, ЗСУ та оборонно-промисловий комплекс.

Єгор Божок

"Ми, по суті, вже перевели наше оборонне відомство на стандарти НАТО. Нам залишається здійснити ще декілька кроків із метою втілення в Генеральному штабі Збройних сил України так званої J-структури, яка властива всім країнам-членам НАТО", – сказав Божок.

Заступник міністра закордонних справ зазначив, що це "більше технічна, ніж політична" проблема. Оскільки в політичній частині наша країна "вже демонструє прогрес". Так, додав Божок, був ухвалений відповідний закон, який підписаний президентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці 2019-го генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна обов'язково стане членом Північноатлантичного альянсу. Але зазначив, що для цього українська влада повинна провести низку реформ у сфері оборони й безпеки країни.

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