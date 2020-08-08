У МЗС Росії висунули Києву звинувачення через Донбас

Юрій Сергієнко Політика 19:09, 8.08.2020

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вважає, що Київ "не хоче" вирішувати проблему Донбасу.

З такою заявою вона виступила 8 серпня, передають РИА Новости. На її думку, українська влада "не розуміютє" Мінських угод.

"Через п'ять років після розробки Мінських домовленостей і п'ять років їх намагалися реалізовувати, вони знаєте що сказали? "А ми не розуміємо, що там написано". Так завжди буває, коли п'ять років реалізовуєш, а потім кажеш: "Щось я не розумію, що там написано. Було б непогано, якби нам заново пояснили". Про що це говорить? Про те, що вони не хочуть вирішувати це своє питання", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL , глава української делегації в ТКГ Донбасом Леонід Кравчук заявив, що Україна не відмовлятиметься від формули Штайнмайера. При цьому Київ виступив проти відображення положень Мінських угод в Конституції.

Коментувати
Політика

Дивіться також

В Іспанії літак екстрено сів через українця без маски

Росія використовувала Деркача для впливу на вибори в США: висновки контррозвідки

Постачання води до Криму: Шмигалю нагадали про 6 років гуманітарної катастрофи

Заснула і померла: в США коронавірус убив 6-річну дівчинку з України

Кравчук назвав чотири варіанти припинення вогню на Донбасі