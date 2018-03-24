У МЗС Росії обурилися через поправки до закону про освіту Латвії

Латвійський Сейм днями остаточно вніс зміни до закону "Про освіту", який передбачає переведення шкіл на державну мову навчання. У МЗС Росії це рішення називають дискримінаційним та спрямованим на примусову асиміляцію.Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на рішення Сейму Латвії затвердити поправки до закону про освіту, що передбачає перехід усіх шкіл на державну мову навчання, назвавши його дискримінаційним. "Офіційна Рига повинна усвідомлювати, що своїми недружніми кроками продовжує ускладнювати двосторонні відносини, і вся відповідальність за це повністю лягає на латвійську сторону", - йдеться у заяві, розміщеній у суботу, 24 березня, на сайті російського МЗС.

У російському відомстві наголосили, що "такі одіозні кроки" не враховують інтересів нацменшин країни і є "продовженням дискримінаційної політики, яку проводять у Латвії протягом останніх 25 років, і яка спрямована на примусову асиміляцію російськомовного населення".

МЗС Росії закидає керівництву Латвії недотримання "демократичних стандартів і цінностей, а також цілої низки міжнародно-правових актів" через ухвалення Сеймом поправок до закону про освіту. Також у заяві наголошується, що місцева влада не підтримує та ігнорує протести та звернення російськомовного населення з цього питання.

Нагадаємо, 22 березня Сейм Латвії в остаточному третьому читанні затвердив поправки до закону "Про освіту", які передбачають поступовий перехід усіх шкіл на державну мову навчання (латиську) до 2021/2022 навчального року. Зміни почнуть упроваджуватися з наступного року. Пропозицію щодо поправок подав міністр освіти Латвії Карліс Шадурскіс на початку жовтня минулого року. Як зазначає агентство "Інтерфакс", згідно із законопроектом, дошкільна освіта нацменшин є білінгвальною, у початковій школі (1-6 класи) здійснюється за трьома моделями білінгвального навчання, на завершальному етапі основної освіти (7-9 класи) 80 відсотків навчального процесу забезпечується державною мовою, а в середній школі (10-12 класи) - лише латиською мовою.