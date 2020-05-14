Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна. За словами Кулеби, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема, підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

"Вочевидь, справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини. – Ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як пройшла зустріч. У нас з партнерами діє правило – ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що Україна вдячна німецькій стороні за зусилля стосовно залучення Росії до діалогу та пошуку конструктиву.

Нагадаємо, напередодні Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецької канцлерки Ангели Меркель. Водночас вони проходили без участі української сторони, а сам Козак перебуває під дією санкцій.

За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату. Берлін також пояснив, що Козак зміг відвідати Німеччину, оскільки для нього зробили виняток через статус парламентера по Україні. До призначення в Адміністрацію президента Росії він був віцепрем'єром і був введений до санкційних списків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим представником у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи став голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін. Він назвав умови проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.