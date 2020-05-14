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14 травня • оновлено в 17:11
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У МЗС пояснили зустріч Німеччини й РФ щодо Донбасу

3.1т
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про переговори заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака в Берліні щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він повідомив у коментарі РБК-Україна. За словами Кулеби, Козака запрошували на переговори в Берлін через відсутність прогресу у виконанні мінських угод, а також у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує нові ініціативи, зокрема, підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

"Вочевидь, справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємність з боку Росії. Тому і знадобилася берлінська зустріч. До речі, саме за цією логікою мій німецький колега міністр Маас (голова МЗС Німеччини. – Ред.) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів у нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова. Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як пройшла зустріч. У нас з партнерами діє правило – ми нічого не вирішуємо за спиною один одного. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться", – зазначив Кулеба.

"Ми знали заздалегідь": у МЗС пояснили зустріч Німеччини і РФ щодо Донбасу

Він наголосив, що Україна вдячна німецькій стороні за зусилля стосовно залучення Росії до діалогу та пошуку конструктиву.

Нагадаємо, напередодні Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецької канцлерки Ангели Меркель. Водночас вони проходили без участі української сторони, а сам Козак перебуває під дією санкцій.

За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату. Берлін також пояснив, що Козак зміг відвідати Німеччину, оскільки для нього зробили виняток через статус парламентера по Україні. До призначення в Адміністрацію президента Росії він був віцепрем'єром і був введений до санкційних списків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим представником у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи став голова комітету Верховної Ради з питань правової політики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Костін. Він назвав умови проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Дмитро Козак Дмитро Кулеба
Тег
нормандський формат
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hunt andres
hunt andres
Бл... сц...ки, и зрады за перемоги выдают))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Так это Украина встречу замутила? А чо тогда её саму бортанули?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Через 6 лет вступления в Европу они начали что то подозревать. На Украине захотели пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотра соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом он рассказал в интервью DW. Запись доступна на YouTube. По словам вице-премьера, нынешние квоты, предусмотренные соглашением, уже не устраивают украинских бизнесменов. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Киеву было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Кроме того, соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.
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