У МЗС озвучили терміни зустрічі Зеленського з прем'єром Угорщини

Віктор Орбан і Володимир Зеленський можуть зустрітися в кінці липня.

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у кінці липня.

З такою заявою виступив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, можливість зустрічі обговорювалася під час візиту угорської делегації до Києва 25 червня, коли українську сторону очолював міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Орієнтовно, це може бути кінець липня. Угорська сторона пообіцяла надати свої напрацювання по тексту меморандуму, який ми запропонували їм іще під час візиту міністра Дмитра Кулеби в Будапешт", – повідомив Боднар.

Як писав OBOZREVATEL, Угорщина не зняла свою блокаду зустрічей комісії Україна-НАТО, незважаючи на те, що Альянс надав країні статус партнера розширених можливостей.