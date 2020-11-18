У МЗС назвали умову для вступу України в НАТО

Україна може стати членом НАТО і без надання Плану дій щодо членства в альянсі.

Про це під час онлайн-конференції "The Road to Warsaw Security Forum" сказав глава МЗС Дмитро Кулеба, передає "Укрінформ".

"Позиція України проста: якщо ПДЧ є чимось, що в подальшому спростить наш шлях до членства, то Україна та Грузія повинні його отримати. Але якщо союзники вирішать, що ми можемо досягти такого ж результату за певний період часу без ПДЧ, то це можемо обговорити", – пояснив дипломат.

При цьому міністр закордонних справ зазначив, що Україна повинна отримати чіткий вектор напрямку, інструменти та остаточні терміни на шляху вступу в НАТО.

"Це дуже важливо. В іншому випадку ми будемо блукати в просторі, роблячи щось, що не наближати нас до нашої мети", – підкреслив Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Кулеба вказав на ризики через анексії Криму і закликав НАТО забезпечити безпеку.