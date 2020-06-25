У МВС озвучили головну версію вбивства Шеремета

Журналіста Павла Шеремета вбили для загострення соціально-політичної ситуації в Україні.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, організаторів "надихнула" справа Гонгадзе.

"Ті, хто це задумав, дивилися: була справа Гонгадзе, до цього була причетна міліція, це призвело до акцій "Україна без Кучми" і до зміни геополітичного вектора країни. Те ж саме й тут: вбивають Шеремета, не просто вбивають у під'їзді, а спеціально, у всіх на виду, йде резонанс і так далі. Ми ж не працюємо такими методами, як у Кагарлику, якби працювали, то "Пума" і "Буча" вже давним-давно б усе розповіли", – сказав Геращенко.

Раніше OBOZREVATEL писав, що суд залишив під вартою підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета в столиці в 2016 році, дитячого хірурга Юлію Кузьменко.