Головна Новини
24 вересня • оновлено в 00:33
МоваЯзык
Кияни Відео

/ Новини здоров'я

У МОЗ вирішили влаштувати демарш: стало відомо про підготовку бунту

3.2т Читати матеріал російською

Співробітники Міністерства охорони здоров'я України, які працювали в команді колишньої глави відомства Уляни Супрун, вирішили влаштувати демарш проти нової міністерки Зоряни Скалецької та масово звільнитися.

Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL.

Відзначається, що з метою підвищення ефективності діяльності міністерства, здійснення моніторингу та оцінки результатів реалізації міністерством політики було проведено комплексне оцінювання держслужбовців.

Новини
МОЗ замість Супрун очолила "людина Радуцького" без диплома лікаря: хто вона

У МОЗ вирішили влаштувати демарш

У МОЗ вирішили влаштувати демарш

rubryka.com

Ця інформація дійшла до членів команди Супрун і вони вирішили написати заяви про звільнення вже вранці у вівторок, 24 вересня.

Співробітники задумали демарш, оскільки вони планували звільнитися для "репресії нової міністерки", а не піти через неефективність, однак плани зірвалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скалецька розповіла, як збирається замінити поради своєї попередниці Супрун.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Зоряна Скалецька Уляна Супрун
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
7
Смішно
9
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel