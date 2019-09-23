У МОЗ вирішили влаштувати демарш: стало відомо про підготовку бунту

Співробітники Міністерства охорони здоров'я України, які працювали в команді колишньої глави відомства Уляни Супрун, вирішили влаштувати демарш проти нової міністерки Зоряни Скалецької та масово звільнитися.
Про це повідомляють джерела OBOZREVATEL.
Відзначається, що з метою підвищення ефективності діяльності міністерства, здійснення моніторингу та оцінки результатів реалізації міністерством політики було проведено комплексне оцінювання держслужбовців.
У МОЗ вирішили влаштувати демарш
rubryka.com
Ця інформація дійшла до членів команди Супрун і вони вирішили написати заяви про звільнення вже вранці у вівторок, 24 вересня.
Співробітники задумали демарш, оскільки вони планували звільнитися для "репресії нової міністерки", а не піти через неефективність, однак плани зірвалися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скалецька розповіла, як збирається замінити поради своєї попередниці Супрун.
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