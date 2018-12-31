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У Москві затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві

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Американця в Росії затримали "під час проведення шпигунської акції". Наразі Федеральна служба безпеки провадить слідчі дії.Співробітники Федеральної сужби безпеки (ФСБ) Росії затримали в Москві за підозрою в шпигунстві громадянина США Пола Вілана. Про це у понеділок, 31 грудня, повідомили агенції "Інтерфакс" у Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії.

Як повідомляється, громадянина США затримали у столиці Росії ще 28 грудня. "Співробітники ФСБ Росії під час проведення шпигунської акції затримали громадянина США Пола Вілана", - йдеться у повідомленні. ФСБ РФ порушила проти американського громадянина справу за звинуваченням у шпигунстві. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що 19 грудня в Литві оголосили, що за підозрою в шпигунстві на користь Росії затримали кількох людей. Ці особи виконували завдання російської розвідки і намагалися за допомогою своїх дій і контактів з позапарламентськими партіями впливати на політичні процеси в країні, заявив генеральний прокурор Литви Евалдас Пашиліс.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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