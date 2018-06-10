У Москві відбувся мітинг проти репресій і свавілля

Учасники мітингу в Москві проти репресій і сваволі вимагали серед іншого й звільнення політв'язнів, у тому числі й українського режисера Олега Сенцова.У російській столиці відбувся мітинг опозиціонерів та правозахисників "За вільну Росію без репресій та сваволі". Акція проходила в неділю, 10 червня, на проспекті Академіка Сахарова в Москві. За даними правоохоронців, у заході взяли участь понад 1,5 тисячі осіб. Учасники мітингу ухвалили підсумкову резолюцію з вимогою припинення сваволі російських силових структур та звільнення громадян, котрі відбувають покарання за політичними мотивами.

"Вимагаємо звільнити політв'язнів, у тому числі Олега Сенцова, який оголосив голодування", - сказав на мітингу голова руху "За права людини" Лев Пономарьов, цитує інформагенція "Інтерфакс". Пономарьов також оголосив вимогу "припинити тотальну брехню та пропаганду, котра ллється з підконтрольних державі ЗМІ". Крім того, голова партії "Яблуко" Емілія Слабунова, виступаючи на мітингу, вимагала припинити блокування інтернет-сайтів, покласти край цензурі та закликала забезпечити "вільні вибори". Учасники заходу також закликали до реформування російських органів безпеки та посилення громадського контролю за діяльністю цих структур. За даними організаторів, під час заходу було затримано трьох осіб.

Серед учасників акції були представники рухів та партій "Яблуко", "Молодіжний демократичний вибір", "Російський національний альянс", "Рух за права людини", "Лівий фронт", "Парнас", "Демократичний вибір".