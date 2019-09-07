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8 вересня • оновлено в 11:11
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/ Політика

У Москві приземлився борт з російськими ув'язненими

14.7т Читати матеріал російською

У московському аеропорту Внуково приземлився борт з російськими ув'язненими, які повернулися на батьківщину в рамках обміну з Україною.

"Борт спеціального льотного загону Росія Ту-204-300 RA-64058 здійснив посадку в аеропорту Внуково", - пише телеграм-канал Разведчик.

Як пише LifeShot, Володимир Зеленський підписав указ про помилування 16 з них. Ще 19 опинилися на волі під особисту поруку. Володимир Путін помилував 11 осіб, крім моряків, які перетнули кордон РФ в Керченській протоці. Їх відпустили під обіцянку, що вони будуть брати участь у слідчих діях

російські ув'язнені

російські ув'язнені

борт

борт

Практично в цей же момент посадку здійснив і спецборт з Росії з українськими полоненими. Їх зараз зустрічає президент України Володимир Зеленський, родичі і десятки журналістів.

Вся актуальна інформація про обмін полонених тут.

Як повідомляє OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

Новина доповнюється ...

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Тема
Обмін полоненими
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Росія
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К. Алла
К. Алла
"Российские заключенные" вроде Вышинского, Цемаха и прочих граждан Украины) Из этих 35 только 12 россиян.
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Юг Руси
Юг Руси
"Владимир Путин помиловал 11 человек, кроме моряков, пересекших границу РФ в Керченском проливе." - как так-то? Крым - Укроинна! Никакую границу с РФ мокряки не пересекали! ))))
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Юг Руси
Юг Руси
Сидоров Иван, думаю, что ты немного не прав, НО!!! ... На Обсосе это прецедент! До селе такого небыло ))))))))) Того и гляди, мокрячки превратятся в обычных нарушителей гос. границы )))
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Юг Руси, На самом деле, пересекли. Эти..э-э-э.. оригиналы перли по "российской" стороне фарватера. То есть, даже до 2014 года они на полном основании огребли бы. Поэтому стоит отдать должное гуманизму российских властей
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Махов Макс
Махов Макс
Обмен 35х33+2 мешка. В мешках нога десантника контрактника Вермахта РФ Козлова и голова сержанта Орлова. Бгггггаааа
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Юг Руси
Юг Руси
Махов Макс, Бгггггаааа ))))
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Сидоров Иван, путин деградант. Не может быть. Как ты на президента России,додумался такое, сказать.
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