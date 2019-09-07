У Москві приземлився борт з російськими ув'язненими

У московському аеропорту Внуково приземлився борт з російськими ув'язненими, які повернулися на батьківщину в рамках обміну з Україною.

"Борт спеціального льотного загону Росія Ту-204-300 RA-64058 здійснив посадку в аеропорту Внуково", - пише телеграм-канал Разведчик.

Як пише LifeShot, Володимир Зеленський підписав указ про помилування 16 з них. Ще 19 опинилися на волі під особисту поруку. Володимир Путін помилував 11 осіб, крім моряків, які перетнули кордон РФ в Керченській протоці. Їх відпустили під обіцянку, що вони будуть брати участь у слідчих діях

російські ув'язнені

борт

Практично в цей же момент посадку здійснив і спецборт з Росії з українськими полоненими. Їх зараз зустрічає президент України Володимир Зеленський, родичі і десятки журналістів.

Вся актуальна інформація про обмін полонених тут.

Як повідомляє OBOZREVATEL, увечері 6 вересня в мережі з'явилися дані, що президент України Володимир Зеленський нібито анонсував обмін полоненими з Росією в ніч на суботу, 7 вересня.

Йдеться про українських політв'язнів (Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк, Володимир Балух) і захоплених під час загострення в Керченській затоці моряків.

Серед тих, кого вимагає звільнити Кремль, найбільш значимою фігурою є один з підозрюваних в розслідуванні загибелі "Боїнгу МН-17" Володимир Цемах.

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