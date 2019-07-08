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"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

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Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав президента Європейської Ради Дональда Туска добрим другом України.

Про це п'ятий президент заявив за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, який відбувся 8 липня (щоб подивитися фото та відео із заходу, поскрольте новину вниз).

Політик подякував Туску за те, що "протягом останніх п'яти років той докладав максимум зусиль для України".

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Туск і Порошенко

Туск і Порошенко

eurosolidarity.org

Крім того, Порошенко наголосив на важливості продовження курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

За його словами, це є запорукою захисту територіальної цілісності країни і її суверенітету на міжнародному рівні.

"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

eurosolidarity.org

"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

eurosolidarity.org

"Зараз для нас надзвичайно важливо, щоб напрацювання, які були зроблені за останні 5 років, обов'язково були продовжені.

Чотири союзи, які були запропоновані мною минулого року – це союз енергетичний, цифровий, шенгенський, митний. Це секторальні союзи, які є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції", – наголосив Порошенко.

"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

eurosolidarity.org

Відзначимо, після саміту Туск назвав українців героями і заявив, що буде залишатися другом і союзником країни.

"У моїх очах ви всі герої. Саме так я бачив вас під час Революції Гідності на Майдані, а також потім, коли ви захищали суверенітет і цілісність своєї країни й одночасно будували сучасну державу та вводили демократичні стандарти.

Незважаючи на бідність, яка все ще залишається в багатьох містах, незважаючи на страждання, принесені війною, незважаючи на труднощі реформ – ви встояли. Європейський Союз повинен пишатися і бути вдячним за те, що має такого партнера", – сказав голова Європейської Ради.

"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

Скрін відео

"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

Скрін відео

"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, після саміту Україна-ЄС Туск заявив, що Мінські домовленості зараз повинні виконуватися всіма сторонами, особливо Росією.

Він додав, що ЄС готовий розглянути можливість невизнання російських паспортів, незаконно виданих жителям окупованих територій Донбасу.

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Особи
Петро ПорошенкоДональд Туск
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
політикафотографиивидеоЄвросоюз
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Уманская резня (польск. Rzeź humańska) 10 (21) июня 1768 года — кульминационный момент гайдамацкого восстания 1768 года, получившего название «Колиивщина». Сопровождалось массовым убийством, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч жителей города Умань и беженцев из его окрестностей (в том числе, евреев, поляков, униатов).
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Волынская резня (польск. Rzeź wołyńska, в украинской историографии Волынская трагедия, укр. Волинська трагедія, польск. Tragedia Wołynia) — массовое уничтожение Украинской повстанческой армией—ОУН(б) этнического польского гражданского населения и, в меньших масштабах, гражданских лиц других национальностей, включая евреев[2], на территории Волыни[3], до сентября 1939 года находившейся под управлением Польши, начатое в марте 1943 года и достигшее пика в июле того же года.
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