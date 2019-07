"У моїх очах ви всі герої": Туск зустрівся з Порошенком в Україні. Яскраві фото і відео

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав президента Європейської Ради Дональда Туска добрим другом України.

Про це п'ятий президент заявив за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, який відбувся 8 липня (щоб подивитися фото та відео із заходу, поскрольте новину вниз).

Політик подякував Туску за те, що "протягом останніх п'яти років той докладав максимум зусиль для України".

Крім того, Порошенко наголосив на важливості продовження курсу держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

За його словами, це є запорукою захисту територіальної цілісності країни і її суверенітету на міжнародному рівні.

"Зараз для нас надзвичайно важливо, щоб напрацювання, які були зроблені за останні 5 років, обов'язково були продовжені.

Чотири союзи, які були запропоновані мною минулого року – це союз енергетичний, цифровий, шенгенський, митний. Це секторальні союзи, які є основою нашого подальшого прогресу в європейській інтеграції", – наголосив Порошенко.

Відзначимо, після саміту Туск назвав українців героями і заявив, що буде залишатися другом і союзником країни.

"У моїх очах ви всі герої. Саме так я бачив вас під час Революції Гідності на Майдані, а також потім, коли ви захищали суверенітет і цілісність своєї країни й одночасно будували сучасну державу та вводили демократичні стандарти.

Незважаючи на бідність, яка все ще залишається в багатьох містах, незважаючи на страждання, принесені війною, незважаючи на труднощі реформ – ви встояли. Європейський Союз повинен пишатися і бути вдячним за те, що має такого партнера", – сказав голова Європейської Ради.

