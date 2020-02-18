"У моєму мозку я закінчив війну!" Спливло відео з дивною заявою Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "в своєму мозку закінчив війну".

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, на каналі в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Я отримав статистику і в січні я побачив знову загострення, знову жертви. Було дуже боляче. Що ти робиш? Ти починаєш продовжувати діалог. Ми просто дзвонимо всім колегам, промовляємо, давайте заспокоїмося", – сказав під час виступу Зеленський.

"Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить тільки від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія", – продовжив президент.

Калниша обурив виступ Зеленського.

"Президент воюючою країни; людина, яка за півгодини до цього яскраво намагався донести західній громадськості суть війни в своїй країні, використавши образ годин, де рухається секундна стрілка забирає життя конкретних людей, не має право, повторюся, навіть в колі друзів, говорити, що для себе він цю війну закінчив. А він це сказав. "У моєму мозку я закінчив війну" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат. Пізніше Зеленський звинуватив Путіна у зриві світу на сході України

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