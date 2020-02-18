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18 лютого • оновлено в 13:37
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"У моєму мозку я закінчив війну!" Спливло відео з дивною заявою Зеленського

6.5т
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Президент України Володимир Зеленський на Українському ланчі в Мюнхені заявив, що "в своєму мозку закінчив війну".

Ролик опублікував журналіст Валерій Калниш, який був присутній на заході, на каналі в YouTube. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

"Я отримав статистику і в січні я побачив знову загострення, знову жертви. Було дуже боляче. Що ти робиш? Ти починаєш продовжувати діалог. Ми просто дзвонимо всім колегам, промовляємо, давайте заспокоїмося", – сказав під час виступу Зеленський.

"Що буде далі, як ми закінчимо війну, не залежить тільки від України. В моїй ментальності, в моїй культурі і в моєму мозку я закінчив війну. Це наша територія", – продовжив президент.

Калниша обурив виступ Зеленського.

"Президент воюючою країни; людина, яка за півгодини до цього яскраво намагався донести західній громадськості суть війни в своїй країні, використавши образ годин, де рухається секундна стрілка забирає життя конкретних людей, не має право, повторюся, навіть в колі друзів, говорити, що для себе він цю війну закінчив. А він це сказав. "У моєму мозку я закінчив війну" – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав у Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат. Пізніше Зеленський звинуватив Путіна у зриві світу на сході України

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Німеччина Мюнхен
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
горбатого тільки могила справить
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Гоша Злой
Гоша Злой
оно же пацифист....особенно с утра
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
О том что у тебя в мозгу(лично я знаю прекрасно)ты матерям погибших героев скажи!.Люди за страну кровь проливают а оно чушь несёт.
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фил филька
фил филька
Костюченко Григорий, как думаешь родителям детей что на аллее ангелов лежат тоже сказать или ему следует матерями героев ограничиться?
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