У міськраду Бахмута пройшов ексрегіонал-сепаратист Лук'янов

Колишній народний депутат трьох скликань від Партії регіонів, член "Опозиційної платформи – За життя" Владислав Лук'янов пройшов до міської ради Бахмута Донецької області.

Як повідомляється на сайті ЦВК, Лук’янов отримав 287 голосів (46,81% від квоти).

У квітні 2014 року Лук'янов брав участь у захопленні сепаратистами міськвиконкому в Харцизьку.

"13 квітня 2014 року Лук'янов разом із натовпом козаків, гопників і російських "туристів" брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Тоді після заходу в Слов'янськ угруповання Гіркіна подібні захоплення пройшли по всій області, і Харцизьк не став винятком. У той день із захопленої будівлі були зірвані українські прапори, а замість них було вивішено символіку "ДНР", – писав про Лук'янова журналіст Денис Казанський.

Також ексрегіонал виступав на мітингу під прапорами сепаратистів, підтримував "референдум" щодо відділення Донбасу від України, розповідав про те, як застерігав бійців ЗСУ застосовувати силу проти "свого народу".

Скрін сайту ЦВК

Нагадаємо, у 2019 році громадська організація "Коралі", яку очолює Лук'янов, була допущена до виборів нового складу громадської ради при Київській міській держадміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кремінній Луганської області на місцевих виборах вибився в лідери Володимир Струк, який підтримував терористів "ЛНР".