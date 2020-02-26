У Мінську обговорили спробу прориву під Золотим і коронавірус: всі деталі зустрічі ТКГ

У середу, 26 лютого, в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, на якому Україна засудила напад терористів на ЗСУ на Луганщині 18 лютого.

Деталі зустрічі повідомила в Facebook прессекретарка представника Києва, другого президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, українська сторона закликала РФ забезпечити режим припинення вогню, відкрити нові КПВВ на лінії зіткнення, звільнити утримуваних осіб та надати допуск представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

У Мінську обговорили спробу прориву під Золотим і коронавірус

"Особливо кричущим порушенням 18 лютого 2020 року стала спроба НЗФ влаштувати провокацію, здатну поставити під сумнів сам процес мирного врегулювання на Донбасі. Хоча обговорення питання додаткових ділянок розведення триває, українська сторона жорстко підкреслила: спроба прориву 18 лютого 2020 свідчить про бажання зірвати виконання домовленостей лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі ", – підкреслила Оліфер.

Вона додала, що системні порушення режиму припинення вогню не тільки гальмують, а відкидають назад процес мирного врегулювання. Повернення непідконтрольною України частини Донбасу до мирного життя повинне початися з виконання безпекового блоку Мінських угод.

"Ще раз підкреслюю: без виконання безпекової складової Мінських домовленостей істотного прогресу в ситуації на Донбасі бути не може. Ніякі політичні зрушення неможливі без повного і всеосяжного припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, вирішення питання про встановлення контролю над українською-російським кордоном", – зазначив на зустрічі Кучма.

Оліфер також розповіла, що в гуманітарній підгрупі триває робота із уточнення списків утримуваних осіб.

"Розпочато обговорення модальностей ухвалення рішень про відкриття нових пунктів пропуску через лінію зіткнення, а також додаткові санітарно-епідеміологічні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Українська сторона поінформувала про встановлення необхідних засобів контролю за епідеміологічною безпекою і закликала до аналогічних заходів протилежну сторону", – резюмувала прессекретарка Кучми.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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