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27 січня • оновлено в 16:45
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

У міністерстві "забудовників та заробітчанства" горять архіви

3.2т

Наша команда "Рідної країни" неодноразово звертала увагу й протестувала проти забудовницько-корупційної діяльності Міністерства культури.

Особливо це стосувалося масового виведення із статусу історичних пам'яток будівель в місті Києві. За інформацією експертів, особливо в період ліквідації старого Міністерства та створення нового, було видано низку дозволів в інтересах впливових київських забудовників щодо пам'яток історії та архітектури столиці!

Саме тому є підстави стверджувати, що підпал архіву Міністерства культури не є випадковим і потребує невідкладного розслідування.

Вимагаємо від Уряду та правоохоронних органів перевірити всі забудовницькі рішення Міністерства за останні роки та розслідувати історію з можливим підпалом архіву.

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна Київ
Тег
Міністерство культури
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