У Миколаєві на виборах лідирує ОПЗЖ: оголошені результати паралельного підрахунку

Юрій Сергієнко Політика 20:34, 27.10.2020 Оновлено: 20:37, 27.10.2020

У Миколаєві на виборах до міської ради лідирує "Опозиційна платформа – За життя".

Про це в своєму Telegram-каналі повідомила журналістка Соня Кошкіна. Вона уточнила, що мова йде про паралельний підрахунок по протоколам з мокрими печатками.

"Місто Миколаїв. Паралельний підрахунок по протоколам з мокрими печатками. Всі ділянки, крім двох. ОПЗЖ і Партія мерів ("Пропозиція") торжествують", – написала вона.

Голоси розподілилися наступним чином:

  • "Опозиційна платформа – За життя" – 28,15% (25 949 голосів),

  • "Пропозиція" – 23,23% (21 415),

  • "Слуга народу" – 15% (13 829)

  • "Європейська Солідарність" – 7% (6 458),

  • "Партія Шарія" – 6,42% (5 923),

  • "Наш край" – 5,09% (4 691),

  • "За майбутнє" – 4,99% (4 602).

Решта набрали менше прохідного бар'єру в 5%.

Результати виборів до міськради Миколаєва.
Telegram Соні Кошкіній

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12:00 вівторка, 27 жовтня, майже 26,7 тис. Дільничних виборчих комісій (ДВК), що становить понад 91% від загальної кількості, завершили підрахунок голосів виборців.

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