У Миколаєві глава ДВК виштовхала за двері спостерігача на виборах. Відео

У Миколаєві в ніч підрахунку голосів на місцевих виборах, 26 жовтня, голова дільничної комісії виштовхала спостерігача Комітету виборців України Тетяну Куємжу за двері, а після зникла.

Інцидент трапився на дільниці №480764 в Обласному палаці культури. Як повідомляють "Новости-N", після 04:00 спостерігачеві й кандидату в депутати Станіславу Мартиросову вдалося потрапити на дільницю, куди їх тривалий час не хотіли пускати (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Це саме та дільниця, де до зазначеного часу було розкрито урни для голосування і не було розпочато підрахунку голосів. Кандидат прибув на дільницю о 12 годині ночі, щоб з'ясувати причину цього зволікання. З тією ж метою сюди прибула і спостерігачка КВУ. Декілька годин їм довелося чекати біля дільниці, адже всередину їх не пустили", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце було викликано наряд поліції, кандидат і спостерігачка написали заяву про порушення, оскільки вважають дії щодо недопуску їх на дільницю незаконними.

"Після того, як поліція поїхала, я зателефонувала на гарячу лінію Комітету виборців України. Зі свого боку юристка з Києва зателефонувала голові Заводської районної комісії і та приїхала на місце", – уточнила Куємжи.

Вона надала відео з інциденту. На кадрах видно, як до скляних дверей ОДК підходять декілька жінок, одна з яких – голова Заводського районного виборчкому. Також із ними до приміщення спробували пройти Мартиросов і Куємжи. Однак глава дільничної комісії перешкодила їм у цьому.

"А ми проти, щоб ви проходили! Ми колегіально вирішили!" – говорила вона, стоячи в проході і перегороджуючи дівчині шлях.

Пізніше, разом із охоронцем голова комісії виштовхнула спостерігачку назовні і зачинила двері із середини.

"Нас все одно не пустили, вигнали. Після глава Заводської ТВК із ними розмовляла, тільки тоді нас пустили всередину. Охоронець почав висловлювати нам своє невдоволення – мовляв, хто ми такі тощо. Ми ще раз зателефонували голові ТВК. Вона повернулася і сказала, що, якщо буде ще хоч одна скарга, піднімає всі інстанції, якщо по-іншому вони не розуміють", – обурилася спостерігачка КВУ.

Зазначається, що коли члени комісії почали розпломбовувати урни і діставати бюлетені, глава ДВК, яка виштовхувала спостерігача і кандидата за межі виборчої дільниці, кудись зникла. Члени комісії вирішили провести заміну і обрати собі іншого очільника.

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