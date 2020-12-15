У мерії Харкова розповіли про стан Кернеса, в якого відмовили нирки
Міський голова Харкова Геннадій Кернес не почувається краще після того, як минулого тижня в нього відмовили нирки.
Стан мера не змінився. Про це заявив директор департаменту в справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко у коментарі УНН.
"Стан поки без змін. Лікарі спостерігають за ним. Поки нічого більше не можу сказати", – коротко зазначив він.
Про те, що в Кернеса не працюють обидві нирки, стало відомо 11 грудня. В оточенні харківського мера підкреслили, що він перебуває на стовідсотковому отриманні гемодіалізу.
Як відомо, Кернес, котрий уже десять років очолює харківську мерію, захворів на COVID-19 у середині вересня. Його госпіталізували у важкому стані, а згодом перевезли до клініки "Шаріте" в Німеччині. ЗМІ неодноразово повідомляли, що він переніс інсульт і навіть впав у кому, але його оточення цю інформацію регулярно спростовувало.
Ще в жовтні сини посадовця говорили, що їхній батько почав видужувати. Хоча і зізнавалися, мовляв, зовні він нагадував Ейнштейна і Дракулу – став зарослим, із жахливою бородою й довгими нігтями.
Після того, як Кернеса було переобрано на третій термін мером Харкова, один із його синів Данило Привалов говорив, що він має повернутися в Україну до початку першої сесії міськради 20 грудня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 грудня обраний мером Харкова Геннадій Кернес заочно, проте офіційно отримав повноваження глави міськради.
Із лікарні в Німеччині він надіслав поштою розпорядження із електронним підписом, яким запропонував кандидатуру секретаря мерії. Ним став депутат Ігор Терехов, який фактично виконуватиме обов’язки мера в період його відсутності.