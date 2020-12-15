У мерії Харкова розповіли про стан Кернеса, в якого відмовили нирки

Міський голова Харкова Геннадій Кернес не почувається краще після того, як минулого тижня в нього відмовили нирки.

Стан мера не змінився. Про це заявив директор департаменту в справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко у коментарі УНН.

"Стан поки без змін. Лікарі спостерігають за ним. Поки нічого більше не можу сказати", – коротко зазначив він.

Про те, що в Кернеса не працюють обидві нирки, стало відомо 11 грудня. В оточенні харківського мера підкреслили, що він перебуває на стовідсотковому отриманні гемодіалізу.

Як відомо, Кернес, котрий уже десять років очолює харківську мерію, захворів на COVID-19 у середині вересня. Його госпіталізували у важкому стані, а згодом перевезли до клініки "Шаріте" в Німеччині. ЗМІ неодноразово повідомляли, що він переніс інсульт і навіть впав у кому, але його оточення цю інформацію регулярно спростовувало.

Ще в жовтні сини посадовця говорили, що їхній батько почав видужувати. Хоча і зізнавалися, мовляв, зовні він нагадував Ейнштейна і Дракулу – став зарослим, із жахливою бородою й довгими нігтями.

Після того, як Кернеса було переобрано на третій термін мером Харкова, один із його синів Данило Привалов говорив, що він має повернутися в Україну до початку першої сесії міськради 20 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL: