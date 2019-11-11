У мережу потрапило відео з танцюючим Ляшком

У мережу потрапило відео з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком, який танцює в концертному залі зі своєю дружиною Росітою Сайранен.

Кадри опублікувало видання "КП в Україні". Відео було знято на концерті Любові Успенської в Палаці спорту.

"По буднях Олег Ляшко розбирається з депутатами, а по вихідних танцює на концертах. Відео записано сьогодні нами на виступі Любові Успенської", – йдеться в коментарі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся