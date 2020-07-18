У мережу потрапило відео, як Арахамія у вишиванці "відривається" у клубі Києва

Гліб Іванов Політика 18:11, 18.07.2020 Оновлено: 18:33, 18.07.2020

У мережі показали відео, як голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія танцює і співає в одному з нічних клубів Києва.

Ролик був опублікований блогером і журналістом Максимом Назаровим в Telegram-каналі "Наглый" 18 липня. На ньому Арахамія у білій вишиванці з келихом в руці танцює під пісню "Чорний бумер" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Дуже радий за наших щасливих, а головне вільних від роботи депутатів. У відпустку вчора йшли в супроводі "Чорного бумера". Давиду Арахамії за вишиванку окремий зачот", – написав журналіст.

Як видно на кадрах, на вечірці відпочиваючі веселяться під музику без захисних масок.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада закрила літню сесію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, херсонський журналіст Костянтин Риженко заявив, що місцеві митники, незважаючи на карантин, влаштували масштабний корпоратив, який обійшовся їм у десятки тисяч доларів. За його словами, тільки на виступ Насті Каменських і групи MOZGI компанія витратила $ 25 тисяч

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