У мережу потрапило відео нової бійки з Кивою

У мережу потрапило відео нової бійки з народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

На короткому записі, який з'явився в Twitter на сторінці одного з користувачів, зафіксований конфлікт політика з людиною, що знімала його на відео.

"Хочете увійти в конфлікт із Кивою, показати, який ви сміливий?" – сказав Кива, після чого підійшов і накинувся на хлопця.

Той у відповідь повідомив нардепу, що відео буде опубліковано в мережі. Кива ж пригрозив, що "зробить відомим" його. Коли саме було зроблено відео – невідомо.

Про Іллю Ківу.

Не знаю хто автор, но це відео чітко показує, хто у нас при власти. pic.twitter.com/oQ57xSXV7m - хуYОвій волонтер🇺🇦 (@ex_kharkiv) 22 січня 2020 р

Ілля Кива zagittya.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, Кива 22 січня в одному зі столичних ресторанів влаштував бійку з відвідувачем. Вдаривши чоловіка головою, нардеп отримав потужну відповідь, ледь встоявши на ногах.

Незабаром Офіс генпрокурора повідомив, що Рябошапка особисто взявся за скандального нардепа.

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