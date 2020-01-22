Головна Новини
23 січня • оновлено в 01:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У мережу потрапило відео нової бійки з Кивою

2.6т
Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео нової бійки з народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою.

На короткому записі, який з'явився в Twitter на сторінці одного з користувачів, зафіксований конфлікт політика з людиною, що знімала його на відео.

"Хочете увійти в конфлікт із Кивою, показати, який ви сміливий?" – сказав Кива, після чого підійшов і накинувся на хлопця.

Новини
"Я тебе згною, с*ко!" Кива після бійки показав скандальне листування

Той у відповідь повідомив нардепу, що відео буде опубліковано в мережі. Кива ж пригрозив, що "зробить відомим" його. Коли саме було зроблено відео – невідомо.

Ілля Кива

Ілля Кива

zagittya.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, Кива 22 січня в одному зі столичних ресторанів влаштував бійку з відвідувачем. Вдаривши чоловіка головою, нардеп отримав потужну відповідь, ледь встоявши на ногах.

Незабаром Офіс генпрокурора повідомив, що Рябошапка особисто взявся за скандального нардепа.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Кирило Лютий
Особа
Ілля Кива
Місце
Україна Київ
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги