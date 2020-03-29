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29 березня • оновлено в 18:44
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У мережу потрапило показове фото Шмигаля і Арахамії

4.2т
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У мережу потрапив знімок прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, зроблений на зустрічі нардепів з кандидатами на посади двох можливих міністрів.

Він був опублікований в телеграм-каналі "Темний лицар". Зроблений він був якраз під час зустрічі "слуг" з кандидатами на посади міністра охорони здоров'я Максимом Степановим і міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгою Буславець.

При цьому, на знімку Арахамія сидить в масці на стільці, а Шмигаль (теж в масці) нахилився до нього.

Шмигаль і Арахамія

Шмигаль і Арахамія

t.me/dark_k/2094

"Чого бажаєте? Або як прем'єр перед "Слугою Народу" раком стояв", – іронічно підписав знімок автор анонімного телеграм-каналу.

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня може затвердити кандидатури глав трьох міністерств. Крім Степанова і Буславець, це Світлана Долеско – кандидат на посаду міністра культури.

Раніше члени парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг висловили підтримку кандидатурі Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особи
Давид Арахамія Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу Кабінет Міністрів України
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