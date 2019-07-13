У мережі з'явилося відео нападу кандидата в депутати Юрія Дідовця на відомого волонтера

В інтернеті опублікували відео з камери відеоспостереження, на якому кандидат в депутати по київському 220 округу Юрій Дідовець робить напад на волонтера і громадського діяча Євгена Котляренка.

Про це повідомляють "Українські новини".

На відео чітко видно, як людина схожа на Юрія Дідовця відкрила двері авто потерпілого і нанесла йому кілька ударів в голову. В результаті нападу, Котляренко з травмами опинився в лікарні. Йому нанесені ушкодження середньої тяжкості.

Крім того, за словами очевидців події, кандидат в депутати приїхав на автомобілі марки "Шевроле" з номерним знаком "АА 5222 СС", за кермом якого була його дружина – Анна Рудник.

Юрій Дідовець антикор

Напад також пов'язують з діяльністю Котляренко, який є волонтером в штабі іншого кандидата в народні депутати по цьому округу - Олексія Окопного.

"Цей напад - спроба залякати моїх прихильників і людей, які працюють в моєму штабі. Це все брудні політичні ігри наших конкурентів, оскільки ми зараз лідируємо по цьому округу. Наші опоненти ніяк не можуть з цим змиритися і вдаються до рукоприкладства", - прокоментував ситуацію Окопний.

Нагадаємо, що 10 липня, близько опівночі, біля будинку Євгену Котляренко були нанесені тілесні ушкодження людиною, який представився Юрієм Дідовцем. За подібний злочин, згідно з Кримінальним кодексом України, загрожує до 3 років в'язниці.

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