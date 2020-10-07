У мережі згадали "пророцтво" Зеленського-президента: всі 5 років я нічого не робив

У мережі згадали давній виступ Володимира Зеленського в шоу "Вечірнього кварталу", де він грав роль президента України.

На відео показано, як Зеленський викочував на сцену зламаний велосипед "Україна". Після цього він розповів про долю країни після свого президентства. Користувачі мережі відзначили, що сценка може стати пророцтвом для Зеленського на посаді глави держави.

"Ось, повертаю вам Україну. Рама погнута, ланцюг порвано. Залишився від України тільки бардачок, зате великий. А що ви на мене дивитесь, я тут ні до чого. Я нічого не робив. Ви всі бачили, що 5 років нічого не робив", – говорив він.

Також Зеленський зі сцени пропонував поставити Україні пам'ятник.

"Важко їй, бідненький, зі мною було. А ви знаєте, як важко мені було всі ці 5 років їхати на ній без сідла. Але нічого, якось призвичаївся. Тому я, як президент України, пропоную поставити Україні пам'ятник. Щоб усі бачили, що Україна стояла і стояти буде", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом піти у відставку.