У мережі спливло знакове фото Саакашвілі в "обіймах" з Єрмаком

У мережу виклали спільну фотографію колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, якого можуть призначити віце-прем'єр-міністром з питань реформ, і голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Знімок, датований 2004 роком, опублікований в Telegram-каналі Dubinsky.pro. У той час Саакашвілі був президентом Грузії (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян уточнив, що знімок зроблений під час зустрічі випускників Київського інституту міжнародних відносин.

"Коли Вам говорять, що це ідея особисто Зеленського – ніколи не вірте. У Зеленського в принципі немає ніяких ідей щодо державного управління. Зате є гарне фото зустрічі однокурсників КІМВ в 2004: в центрі Саакашвілі, крайній праворуч – Єрмак", - написав він.

Зокрема, на ньому крім Саакашвілі і Єрмака зображені керівник Міжнародного центру реформ Олександр Носаль, політолог Віталій Бала, політик і бізнесмен, колишній керівник Колишній керівник "Укргазбанку" Василь Горбаль.

Останній вже відреагував на публікацію цього фото. "Люблю перегортати старі фотоальбоми", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

повідомляв OBOZREVATEL, колишнього главу Одеської ОДА та експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі можуть призначити віце-прем'єр-міністром з питань реформ в уряд Дениса Шмигаля.