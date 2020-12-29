У мережі порахували, скільки Зеленський відпочивав у 2020 році

У мережі порахували, що президент України Володимир Зеленський 2020 року відпочивав щонайменше п'ять разів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Руденко. За його словами, перший раз президент відпочивав із 31 грудня 2019 року до 2 січня 2020 року в Буковелі Івано-Франківської області.

Потім з 2 до 9 січня Зеленський поїхав у скандальну відпустку в Омані.

Журналіст згадав, що з 19 до 29 липня голова держави відпочивав на "дачі Хрущова", що на острові Бірючий у Херсонській області.

26 вересня президент України перебував на Закарпатті в санаторному комплексі "Деренівська Купіль".

"З 31 грудня планується відпочинок Зеленського і його сім'ї в західній резиденції в Гуті Івано-Франківської області. Добре живеш, чувак", – підсумував Руденко.

У коментарях користувачі також назвали вимушеним відпочинком перебування президента в лікарні "Феофанія" в Києві під час його коронавірусної хвороби.

Скриншот. Сергій Руденко у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області. На 10 тисячах гектарів "Синьогора" розташовані гостьові котеджі, зимовий сад, вертолітний майданчик, мисливські вишки, лижна траса з підйомником, ставок та інші об'єкти.