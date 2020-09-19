У мережі показали, як змінювалася політична агітація в Україні. Історичні фото

Вчителька з географії з Рівного Віра Моторко показала свою колекцію календариків з передвиборчою агітацією українських політиків, які вона збирає з 1998 року.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "По той бік новин", дівчина почала збирати передвиборчі календарики ще навчаючись у середній школі, наразі в її колекції 250 примірників (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб освіжити пам’ять, ми вирішили нагадати, якою була політична агітація за роки незалежності України. Як змінювалися обіцянки і як вони з разу в раз не виконувалися. А обличчя лишалися ті ж", – йдеться в повідомленні.

В колекції є календарики кандидатів у президенти України Віктора Ющенка і Виктора Януковича, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, лідера "Фронту змін", а потім "Народного фронту" Арсенія Яценюка, кандидатів в народні депутати Дмитра Яроша і Андрія Шевченка, кандидата у мери Києва Григорія Суркіса та багато інших.

Календарики Арсенія Яценюка Facebook "По той бік новин"

Календарики Олега Ляшка Facebook "По той бік новин"

Календарики Віктора Януковича Facebook "По той бік новин"

Календарики Віктора Ющенка Facebook "По той бік новин"

Календарик Віталія Луценка Facebook "По той бік новин"

Календарики Григорія Суркіса і Леоніда Черновецького Facebook "По той бік новин"

Календарик Юрія Костенка Facebook "По той бік новин"

Календарики Андрія Шевченка Facebook "По той бік новин"

Календарик Дмитра Яроша Facebook "По той бік новин"

Календарики Lviv is... Facebook "По той бік новин"

Календарик Володимира Сацюка Facebook "По той бік новин"

Календарики Олександра Омельченка і Анжеліки Рудницької Facebook "По той бік новин"

Календарики КПУ і Партії зелених Facebook "По той бік новин"

Календарик Олега Мусія Facebook "По той бік новин"

Календарик Галини Шклянки Facebook "По той бік новин"

Календарик Володимира Сальдо Facebook "По той бік новин"

Календарик Ігоря Васюника Facebook "По той бік новин"

Календарик Хомка! Facebook "По той бік новин"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "день тиші" 20 квітня 2019 року, за день до другого туру президентських виборів, у багатьох містах України була помічена прихована агітація.