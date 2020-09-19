У мережі показали, як змінювалася політична агітація в Україні. Історичні фото

Вчителька з географії з Рівного Віра Моторко показала свою колекцію календариків з передвиборчою агітацією українських політиків, які вона збирає з 1998 року.

Як повідомляється на Facebook-сторінці "По той бік новин", дівчина почала збирати передвиборчі календарики ще навчаючись у середній школі, наразі в її колекції 250 примірників (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Щоб освіжити пам’ять, ми вирішили нагадати, якою була політична агітація за роки незалежності України. Як змінювалися обіцянки і як вони з разу в раз не виконувалися. А обличчя лишалися ті ж", – йдеться в повідомленні.

В колекції є календарики кандидатів у президенти України Віктора Ющенка і Виктора Януковича, лідера Радикальної партії Олега Ляшка, лідера "Фронту змін", а потім "Народного фронту" Арсенія Яценюка, кандидатів в народні депутати Дмитра Яроша і Андрія Шевченка, кандидата у мери Києва Григорія Суркіса та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "день тиші" 20 квітня 2019 року, за день до другого туру президентських виборів, у багатьох містах України була помічена прихована агітація.