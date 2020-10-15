У мережі показали повний список можливих запитань із опитування Зеленського: в ОПУ підтвердили

У соцмережах поширили повний список запитань, які нібито готується поставити українцям президент Володимир Зеленський під час всенародного опитування на місцевих виборах 25 жовтня.

Фото бюлетеня OBOZREVATEL надіслали в чат офіційного Telegram-каналу видання. Водночас відомо, що вперше інформація з’явилася в чаті волонтерки й активістки, ветерана АТО Марусі Звіробій.

Як видно зі списку, першими в ньому йдуть уже озвучені главою держави питання, чи підтримують громадяни ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.

Тоді як у наступних пунктах Зеленський нібито цікавиться, чи підтримують українці:

скорочення кількості народних депутатів до 300;

легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих;

право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.

Поширюваний у мережі список запитань нібито із опитування Зеленського Чат офіційного Telegram-каналу OBOZREVATEL

Пізніше з'явилася інформація, нібито проєкт запитань президента злив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Як написав Telegram-канал "Окуляри Баканова", щоб "подивитися реакцію ЗМІ і відкоригувати".

Згодом Подоляк у коментарі "НВ" підтвердив, що поширюваний список запитань нині виглядає саме так. Водночас додав, що щодо п’ятого пункту ще тривають обговорення.

Зазначимо: раніше радник глави Офісу президента говорив, що в день місцевих виборів 25 жовтня українцям хочуть поставити запитання щодо медицини, школи і парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL: