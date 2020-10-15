У мережі показали повний список можливих запитань із опитування Зеленського: в ОПУ підтвердили
У ньому йдеться нібито про скорочення кількості нардепів і легалізацію канабісу в Україні
Є припущення, що інформацію злив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк
Точних формулювань поки немає, але раніше президент вже озвучив два з п'яти пунктів
У соцмережах поширили повний список запитань, які нібито готується поставити українцям президент Володимир Зеленський під час всенародного опитування на місцевих виборах 25 жовтня.
Фото бюлетеня OBOZREVATEL надіслали в чат офіційного Telegram-каналу видання. Водночас відомо, що вперше інформація з’явилася в чаті волонтерки й активістки, ветерана АТО Марусі Звіробій.
Як видно зі списку, першими в ньому йдуть уже озвучені главою держави питання, чи підтримують громадяни ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах, а також створення вільної економічної зони на Донбасі.
Тоді як у наступних пунктах Зеленський нібито цікавиться, чи підтримують українці:
скорочення кількості народних депутатів до 300;
легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих;
право України на використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності.
Пізніше з'явилася інформація, нібито проєкт запитань президента злив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Як написав Telegram-канал "Окуляри Баканова", щоб "подивитися реакцію ЗМІ і відкоригувати".
Згодом Подоляк у коментарі "НВ" підтвердив, що поширюваний список запитань нині виглядає саме так. Водночас додав, що щодо п’ятого пункту ще тривають обговорення.
Зазначимо: раніше радник глави Офісу президента говорив, що в день місцевих виборів 25 жовтня українцям хочуть поставити запитання щодо медицини, школи і парламенту.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб зокрема відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента заявили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а в такий спосіб влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.