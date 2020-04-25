Головна Новини
25 квітня • оновлено в 11:24
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

У мережі оголосили флешмоб на захист мера Покрова і проти беззаконня правоохоронних органів

Читати матеріал російською

Меру Покрова Олександру Шаповалу, одного з дійсно придатних для життя міст, який займає перше місце в прозорості влади Transparency International інкримінують розкрадання. У зв'язку з цим в ФБ оголосили флешмоб на підтримку мера # я_підтрімую_Олександра_Шаповала

Про це в соцмережі написала Фаїна Каплан.

Шаповал зробив з Покровa картинку і поміняв не тільки місто, а поведінка людей, - зробив із середньостатистичних жлобів - європейських сучасних громадян, шо займаються своїм містом, один одним і є патріотами свого міста, - так йому інкримінують розкрадання .., - пише Фаїна.

kaplan.jpg

У мережі оголосили флешмоб на захист мера Покрова

Як відомо, місто Покров займає кілька років перше місце по прозорості влади: від державних закупівель до впровадження електронних сервісів"

top.jpg

У коментарях під постом люди обурені тим, що відбувається.

komm.jpg

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги