У мережі нагадали про скандальне інтерв'ю Фокіна: закликав зрозуміти Росію

Марина Ліснічук Політика 11:07, 19.08.2020 Оновлено: 11:26, 19.08.2020

Перший прем'єр-міністр незалежної України й призначений нещодавно першим заступником глави делегації в ТКГ щодо Донбасу Вітольд Фокін заявляв, що дії Росії з анексії Криму потрібно зрозуміти.

Про йшлося в його розмові з журналістом Дмитром Гордоном, на що звернули увагу користувачі Facebook. Інтерв’ю було записано торік у березні, воно проходило на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, розмовляючи про події, які передували анексії РФ українського півострова в 2014 році, політик припустив, що якби американські авіаносці ввійшли тоді в Середземне море, пройшовши протоки Дарданелли і Босфор, то країна-агресор могла би "втратити Крим".

"Якби Росія не захопила тоді Крим, то цілком ймовірно, що вона би втратила Крим назавжди, тому що прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти, у неї там флот", – висловився Фокін російською мовою.

Пост користувача мережі
(Facebook Примаченко Віктор)

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський ввів до складу української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра (1990-1992 рр.) Вітольда Фокіна.

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