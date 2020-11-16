У мера Миколаєва коронавірус викликав ускладнення: що відомо про стан

Олексій Тітофф Політика 12:47, 16.11.2020 Оновлено: 12:56, 16.11.2020

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич, який заразився коронавірусом (COVID-19), почав видужувати після важкого перебігу хвороби.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL повідомив прессекретар політика Андрій Прокопенко. Він зазначив, що станом на понеділок, 16 листопада, стан здоров'я глави міста не погіршився.

"Його стан не погіршився. На сьогодні його стан стабільний, є позитивна динаміка, сподіваємося, що цього тижня він вже вийде. Хоча його стан дійсно був важким, розвиток хвороби пішов за найгіршим сценарієм: легеневе ураження тощо. Була серйозна пневмонія, але до ШВЛ не під'єднували", – розповів він.

За словами Прокопенка, наразі спостерігається позитивна динаміка й Сенкевич уже почав видужувати.

Нагадаємо, що 10 листопада стало відомо, що мер Миколаєва Олександр Сенкевич захворів на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

У коронавірусу знайшли ще один тривожний симптом

За одужання Зеленського від COVID-19 помолилися за усьому світі. Відео

"Нашу дівчинку просто вбили": подробиці смерті немовляти від коронавірусу на Кіровоградщині

В Україні після вихідних виявили менш ніж 10 тисяч нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 16 листопада

Лікарі вирішуватимуть, кому жити: Україні спрогнозували сценарій Італії з COVID-19