У мера Миколаєва коронавірус викликав ускладнення: що відомо про стан

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич, який заразився коронавірусом (COVID-19), почав видужувати після важкого перебігу хвороби.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL повідомив прессекретар політика Андрій Прокопенко. Він зазначив, що станом на понеділок, 16 листопада, стан здоров'я глави міста не погіршився.

"Його стан не погіршився. На сьогодні його стан стабільний, є позитивна динаміка, сподіваємося, що цього тижня він вже вийде. Хоча його стан дійсно був важким, розвиток хвороби пішов за найгіршим сценарієм: легеневе ураження тощо. Була серйозна пневмонія, але до ШВЛ не під'єднували", – розповів він.

За словами Прокопенка, наразі спостерігається позитивна динаміка й Сенкевич уже почав видужувати.

Нагадаємо, що 10 листопада стало відомо, що мер Миколаєва Олександр Сенкевич захворів на коронавірус.

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