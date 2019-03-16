"У мене трусилися ноги": Насіров розповів про першу угоду на $300 млн

Глава Державної фіскальної служби, кандидат в президенти України Роман Насіров розповів, як торгував цінними паперами на біржі в Лондоні.

"Моя найперша угода, я її добре пам'ятаю, була на $ 300 млн... Мені було 25 років, у мене трусилися ноги, коліна", - сказав він в програмі "В гостях у Гордона" (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

За його словами, там кожен крок, рух, обчислювався приблизно в $250 тисяч. "І ти угоду закриваєш голосом, вона в одну секунду може змінитися, і компанії доведеться на себе брати різницю", - пояснив Насіров.

Роман Насиров

Глава Державної фіскальної служби додав, що потім такі угоди було закривати простіше. "Потім навчився, став агресивним в трейдингу", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Насиіров запропонував зробити англійську другою державною. "Якщо зробити англійську мову другою державною мовою в Україні, тоді відпадуть всі проблемні питання. Це буде найбільшим кроком до реальної євроінтеграції", - сказав він.

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