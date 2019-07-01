"У мене там б*ндерівці!" Богдан запропонував зробити російську офіційною мовою на Донбасі

Керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Така заява пролунала в інтерв'ю "РБК-Україна". Зазначається, що це може відбутися з допомогою референдуму.

"Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання – "так/ні ". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою", — сказав він.

Андрій Богдан

На питання журналіста, чи розуміє він силу прецеденту, Богдан відповів: "Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян на війні?".

При цьому ідея зробити російську другою державною в Україні загалом Богдану не сподобалася. "Ні. Я сам зі Львова, у мене там "б*ндерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Богдан заявив, що Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Також представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що команда Зеленського вже розробила законопроект про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.

Журналіст Павло Казарін зазначив, що ідея референдуму, озвучена командою президента Зеленського, небезпечна для України, оскільки передбачає абсолютно діаметральні трактування та інтерпретації важливих питань.

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