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"У мене там б*ндерівці!" Богдан запропонував зробити російську офіційною мовою на Донбасі

2.2тЧитати матеріал російською

Керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

Така заява пролунала в інтерв'ю "РБК-Україна". Зазначається, що це може відбутися з допомогою референдуму.

"Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання – "так/ні ". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою", — сказав він.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

На питання журналіста, чи розуміє він силу прецеденту, Богдан відповів: "Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян на війні?".

При цьому ідея зробити російську другою державною в Україні загалом Богдану не сподобалася. "Ні. Я сам зі Львова, у мене там "б*ндерівці", я за українську мову і я за Україну. Але у нас є проблема, її треба вирішувати. Ми говоримо нескінченно, а нічого не вирішуємо, а треба вирішувати", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
Мовний скандалЗакон про мови
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
референдум
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