"У мене рибки": Корнієнко віджартувався на "собачий" скандал у "Слузі народу"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пожартував, спілкуючись із журналістами щодо "собачого" скандалу, фігурантом якого став член президентської політсили Євгеній Брагар.

Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі Pavlovsky News. Так, представники ЗМІ запитали парламентаря, чи готовий він розпрощатися зі своїми улюбленцями заради погашення боргів за комуналку (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У мене рибки, не думаю, що я сильно виправив би комунальну ситуацію, продавши п'ять рибок. Вони дуже стандартні, не елітні", – спробував покепкувати Корнієнко.

Олександр Корнієнко

Говорячи про скандал, що виник, вже серйозно, він зазначив, що формально Брагар нічого не порушив. Однак фракція по-людськи вирішила вибачитися перед тими, кого образили висловлювання нардепа від "Слуги народу".

Крім того, Корнієнко анонсував обговорення з міністром енергетики Олексієм Оржелем тарифу на транспортування газу, який викликав обурення в українських споживачів.

Журналісти також запитали у голови партії "Слуга народу", чи заборонять Брагарю, котрий втрапив у скандал, відвідувати телеефіри. На це він відповів, що такий крок був би занадто недемократичним.

"Я думаю, що він переймається через цю ситуацію. Можливо, він вирішить обмежити комунікації з пресою. Добірки мемів, героєм яких він став, – більш ніж достатньо, щоб він зробив висновки на майбутнє", – підкреслив Корнієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка телефонувала в студію, продати собаку, якщо він елітної породи, для сплати комунальних платежів.

Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів щодо "собачого" скандалу в президентській партії.

В підсумку Брагарю довелося виправдовуватися, а його колегам по фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання Брагаря й попередив нардепів, що вони можуть дуже швидко опинитися ближче до народу, залишивши крісла парламенту.

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