У мене немає претензій до Росії, – Кравчук

Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук сказав, що не дивлячись на загибель військових ЗСУ на Донбасі, у нього немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО.

Про це перший президент України розповіла в інтерв'ю "Klymenko Time". При цьому він зазначив, що перемир'я з боку противника в зоні ООС не дотримується.

"За останній час на Донбасі вбили двох солдатів і двох поранили. Говорити про загальну тиші було б перебільшенням. У мене немає претензій ні до Росії, ні до ОРДЛО. Вони відстоюють свою позицію, а ми – свою. Але є одна спільна позиція – припинити кровопролиття і встановити мир. А потім всі інші питання вирішувати поступово в інтересах народів, що живуть на непідконтрольних Україні територіях", – сказав дипломат.

Кравчук нагадав, що раніше представники Росії та ОРДЛО вимагали скасування постанови про місцеві вибори, а зараз заговорили про "дорожню карту" для Донбасу.

"Тепер вони кажуть, поки Україна не погодиться з "дорожньою картою" , яку запропонували ОРДЛО і підтримує Росія, всі інші питання вирішуватися не будуть. Цим я хочу підтвердити, що реального бажання встановити мир на Донбасі у Росії і ОРДЛО немає. У той час, як Україна готова до компромісу та обговоренню. Ми не висуваємо нікому попередніх умов", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Леонід Кравчук розповів про розробку спеціального закону щодо виборів на Донбасі.