Тихановська озвучила вимогу до Путіна на випадок їхньої зустрічі

Росія не повинна втручатися в справи Білорусі, давши можливість білорусам самим вирішувати своє майбутнє.

Про це в інтерв'ю TUT.by заявила опозиціонерка Світлана Тихановська.

Вона додала, що в неї до президента РФ Володимира Путіна є тільки один меседж: "Дайте нам зробити все самим".

"Я хотіла б поспілкуватися з Путіним. Ми завжди говорили, що ми не проти Росії, та й в Росії, думаю, це розуміють. Але мої, тобто переговори білорусів з Путіним, це не переговори: ви забираєте Лукашенко, ми вам здаємо країну. Ні, ні в якому разі. Це переговори про те, щоб Росія не втручалася в справи Білорусі, дала можливість нам самим вирішити своє майбутнє. Білорусь від Росії нікуди не дінеться, стіну ми не побудуємо. Прийде наступний розумний президент і вирішить, що робити з Росією, в яких сферах зміцнювати співробітництво, а де ми самі впораємося. Поки у мене до Путіна один меседж: дайте нам зробити все самим", – сказала білоруська опозиціонерка.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Тихановська заявила, що попросила б у Путіна грошей.